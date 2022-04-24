«Это не гостевой брак»: Павел Деревянко раскрыл детали отношений с Дарьей Мясищевой

По словам актера, он часто видится с матерью своих детей.

Актер Павел Деревянко в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказал об отношениях со своей гражданской женой Дарьей Мясищевой, с которой расстался.

«Мы на ночь не целуемся и не спим вместе. А так то же самое все. Мы любим и уважаем друг друга. Никто и ни к кому не уходил. Отвечаю и клянусь вам». Павел Деревянко

По словам Павла Деревянко, ему так не нравится это «слово дурацкое» – гостевой брак. «Там просто длинная история. И она непростая. Но это не гостевой брак. Мы долго с Дашей были вместе. Все пока перестраивались. Мне уже 53 года. Жениться я не планирую. Зачем? У меня есть две дочери», — заявил Павел Деревянко.

больше по теме Актер рассказал впервые: как Деревянко бросила жена без всякого объяснения причин В гражданском союзе с Дарьей Мясищевой артист был более 10 лет.

Напомним, что Павел Деревянко долгие годы был вместе с Дарьей Мясищевой. Правда, сейчас, как он уверяет, актер одинок.

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