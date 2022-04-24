«Артисты здесь никому не нужны»: живущий в Испании Панин затосковал по России

Актер уже несколько лет живет в Торревьехе.

В конце февраля многие российские звезды перебрались за границу. Кто-то в Европу, другие — Израиль. Актер Алексей Панин перебрался в Испанию пару лет назад. В Торревьехе он купил квартиру и получив вид на жительство. В Россию он приезжал лишь на заработки – сняться в очередной картине.

Теперь же звезда «Жмурок» откровенно затосковал по родине. Денег, по его словам, осталось немного, а российские режиссеры не горят желанием видеть актера на съемочной площадке.

«Испания – это не Америка, кино здесь не снимают в таких объемах, и русские артисты здесь не нужны, тем более я не знаю языка», – цитирует Панина «АиФ».

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