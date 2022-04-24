«Остаюсь в душе тинэйджером»: Киркоров рассказал о подарке, который мечтает получить на юбилей

По словам поп-короля, праздник он устроит прежде всего для своих детей и отца.

Музыкант Филипп Киркоров в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ озвучил подарок, который мечтает получить на свой юбилей.

«Я очень хотел всегда немецкую железную дорогу. Это был бы самый большой подарок в моей жизни. И еще игра «За рулем» нравилась. Была такая штука. Крутилась платформа, а на ней машина вертелась. Так этого хотелось». Филипп Киркоров

По словам Киркорова, он остается в душе тинэйджером. «Желание получить железную дорогу до сих пор есть. Так и тянет к ней. У меня даже есть место в доме, куда поставить эту железную дорогу. Я устраиваю юбилей прежде всего для отца и детей», — заявил Филипп Киркоров.

Напомним, что 30 апреля Филиппу Киркорову исполнится 55 лет. По этому случаю будет устроен большой праздник, куда придут его самые близкие люди.

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