«Такие гонорары никто не заплатит на Украине»: сколько зарабатывала Верка Сердючка на российских корпоративах

В последние несколько лет Верка Сердючка, она же Андрей Данилко пропала с большой сцены. При этом артист регулярно ездил на корпоративы в Россию и другие страны, где ему платили сотни тысяч евро.

Звездный продюсер Кирилл Чибисов утверждает, что в пандемию Данилко летал на чартерных рейсах в Италию и Дубай, где русские олигархи устраивали вечеринки с его участием.

«На Украине Данилко платили, как правило, $15–20 тысяч за выступление. В «плохой России» его гонорары нередко составляли 100–120 тысяч евро», — цитирует Чибисова NEWS.ru.

Напомним, ранее Чибисов рассказал, как ведут себя некоторое разбалованные звезды и почему Лобода может получить российский паспорт.

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