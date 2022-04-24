Новости шоу-бизнеса: Лобода может стать россиянкой, сколько заработали Пугачева и Галкин, изрядно похудевшая Нетребко появилась на сцене

Об этих и других новостях из мира звезд – в обзоре сайта Teleprogramma.pro.

Украинская певица Светлана Лобода может получить российский паспорт. Такого мнения придерживается звездный продюсер Кирилл Чибисов.

Тем временем стало известно, сколько заработали Алла Пугачева и Максим Галкин в прошлом году, а изможденная Анна Нетребко дала первый концерт в Европе после громкого скандала. Об этих и других популярных новостях из мира звезд – в обзоре сайта Teleprogramma.pro.

Светлана Лобода может получить российский паспорт

Продюсер Кирилл Чибисов уверен, что украинская звезда Светлана Лобода может получить российский паспорт.

«Если Светлана Лобода снимет новое видео, в котором скажет, что осознала свои прежние заблуждения, и попросит российский паспорт, я почти уверен, что ей дадут гражданство», — заявил Чибисов.

больше по теме «Будет голубем мира»: Светлана Лобода может получить российское гражданство

Как Светлана Лобода хотела занять «трон» Аллы Пугачевой

Тем временем стало известно, что Лобода метила на звездный «трон» самой Аллы Пугачевой. У экс-продюсера украинской артистки Нателлы Крапивиной была именно такая цель – сделать Светлану певицей номер один в России.

«Отсюда — тусовки Светы с Пугачевой, исполнение песен Аллы Борисовны на концертах. Чтобы показать некую преемственность: Алла Пугачева вроде как передает свой «трон Примадонны» Свете», — отметил продюсер Кирилл Чибисов.

Сколько денег заработали Алла Пугачева и Максим Галкин

Алла Пугачева и Максим Галкин терпят убытки. Так, накануне стало известно, что шоумен, владеющий рекламным агентством «МГ Лаб», ушел в минус на 2,2 млн рублей.

У Примадонны тоже дела не идут в году: если годом ранее доход составлял 7,3 млн, то за 2021 год ее ООО «АБП» заработала всего 85 тысяч рублей, сообщает сайт «Комсомольская правда».

больше по теме Галкин в минусе, у Пугачевой миллионов уже нет: сколько денег заработала звездная пара

Изможденная Нетребко появилась на сцене после скандала

Накануне Анна Нетребко появилась на европейской сцене после скандала. Оперная дива отдыхала почти два месяца, побывала в Азербайджане и Египте, но, глядя на нее, сложно сказать, что отдых не пошел на пользу.

Юсиф Эйвазов в своей соцсети поделился снимками с женой, на которых Анна выглядела изрядно похудевшей с уставшими глазами.

больше по теме «Моя»: Эйвазов показал изрядно похудевшую Нетребко с уставшими глазами

Лариса Копенкина изменила внешность

Экс-жена Прохора Шаляпина Лариса Копенкина изменила внешность. 66-летняя бизнесвумен помолодела и расцвела.

В салоне красоты Копенкиной сделали короткую стрижку, новую укладку и обновили цвет волос. Предпринимательница решила отойти от любимого блонда к более темному оттенку.

больше по теме Помолодела и расцвела: Лариса Копенкина изменила внешность

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.