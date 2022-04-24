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Новости шоу-бизнеса: Лобода может стать россиянкой, сколько заработали Пугачева и Галкин, изрядно похудевшая Нетребко появилась на сцене

Об этих и других новостях из мира звезд – в обзоре сайта Teleprogramma.pro.

Новости шоу-бизнеса: Лобода может стать россиянкой, сколько заработали Пугачева и Галкин, изрядно похудевшая Нетребко появилась на сцене
Светлана Лобода. Фото: соцсети

Украинская певица Светлана Лобода может получить российский паспорт. Такого мнения придерживается звездный продюсер Кирилл Чибисов.

Тем временем стало известно, сколько заработали Алла Пугачева и Максим Галкин в прошлом году, а изможденная Анна Нетребко дала первый концерт в Европе после громкого скандала. Об этих и других популярных новостях из мира звезд – в обзоре сайта Teleprogramma.pro.

Светлана Лобода может получить российский паспорт

Продюсер Кирилл Чибисов уверен, что украинская звезда Светлана Лобода может получить российский паспорт.

«Если Светлана Лобода снимет новое видео, в котором скажет, что осознала свои прежние заблуждения, и попросит российский паспорт, я почти уверен, что ей дадут гражданство», — заявил Чибисов.

Светлана Лобода
Светлана Лобода. Фото: соцсети

Как Светлана Лобода хотела занять «трон» Аллы Пугачевой

Тем временем стало известно, что Лобода метила на звездный «трон» самой Аллы Пугачевой. У экс-продюсера украинской артистки Нателлы Крапивиной была именно такая цель – сделать Светлану певицей номер один в России.

«Отсюда — тусовки Светы с Пугачевой, исполнение песен Аллы Борисовны на концертах. Чтобы показать некую преемственность: Алла Пугачева вроде как передает свой «трон Примадонны» Свете», — отметил продюсер Кирилл Чибисов.

Сколько денег заработали Алла Пугачева и Максим Галкин

Алла Пугачева и Максим Галкин терпят убытки. Так, накануне стало известно, что шоумен, владеющий рекламным агентством «МГ Лаб»,  ушел в минус на 2,2 млн рублей.

Алла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Global Look Press

У Примадонны тоже дела не идут в году: если годом ранее доход составлял 7,3 млн, то за 2021 год ее ООО «АБП» заработала всего 85 тысяч рублей, сообщает сайт «Комсомольская правда».

Изможденная Нетребко появилась на сцене после скандала

Накануне Анна Нетребко появилась на европейской сцене после скандала. Оперная дива отдыхала почти два месяца, побывала в Азербайджане и Египте, но, глядя на нее, сложно сказать, что отдых не пошел на пользу.

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Фото: соцсети
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Фото: соцсети

Юсиф Эйвазов в своей соцсети поделился снимками с женой, на которых Анна выглядела изрядно похудевшей с уставшими глазами.

Лариса Копенкина изменила внешность

Экс-жена Прохора Шаляпина Лариса Копенкина изменила внешность. 66-летняя бизнесвумен помолодела и расцвела.

Лариса Копенкина с новой внешностью. Фото: соцсети
Лариса Копенкина с новой внешностью. Фото: соцсети

В салоне красоты Копенкиной сделали короткую стрижку, новую укладку и обновили цвет волос. Предпринимательница решила отойти от любимого блонда к более темному оттенку.

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