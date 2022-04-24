«Не демонстрировала закидонов»: звездный продюсер вспомнил, как Лобода начинала зарабатывать в России

Недавно в Сети появилась информация, что Светлана Лобода – гражданка Мальты. Однако певица поспешила опровергнуть это, показав украинский паспорт. Тем временем продюсер Кирилл Чибисов вспомнил, как артистка начинала зарабатывать деньги в России.

«Света, до того как с ней начала работать продюсер Нателла Крапивина, запрашивала за выступление 5–10 тысяч долларов. В этот гонорар входили билеты от Киева до Москвы. Она приезжала одна, без директора и звукорежиссера, готова была остановиться в 3–4-звездочной гостинице, не демонстрировала никаких закидонов. Eе любили и уважали», — цитирует Чибисова NEWS.ru.

Напомним, ранее Чибисов рассказал, как ведут себя некоторое разбалованные звезды.

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