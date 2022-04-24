«Заявление в полиции»: на российскую актрису напали в Италии

По словам Агнии, причиной стал национальный признак.

Проживающая в Риме актриса Агния Мищенко-Бродская была избита накануне. Она заверила, что подверглась нападению со стороны украинских беженцев. Инцидент произошел рядом с домом актрисы. Об этом сообщает телеграм-канал «Известий».

«Хронологию я всю помню, заявление в полиции, побои сняты, так что пусть разбираются правоохранительные органы», — сказала Мищенко-Бродская.

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Добавим, Агния Бродская (настоящее имя Дарья Мищенко) — дочь российского актера и режиссера Василия Мищенко, актриса, искусствовед, фотограф, реставратор, режиссер. Окончила школу-студию МХАТ, училась в Венецианском университете и Римской киноакадемии. Снялась в фильмах отца «Национальное достояние» и «Батюшка».

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