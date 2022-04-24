Выход в свет: впервые за долгое время Екатерина Климова появилась на публике

Еще в конце февраля одна из самых красивых актрис современности – 44-летняя Екатерина Климова пропала из соцсетей. Мама четырех детей активно вела личный блог, но решила взять паузу. Накануне звезда все же появилась на публике.

Климова пришла на премьеру фильма «Артек. Большое путешествие», в котором она сыграла одну из ролей. Для выхода в свет Екатерина выбрала наряд в стиле casual – бежевые брюки и светлую блузку. Образ дополнили эффектные серьги и кольца из белого золота. Несмотря на достаточной лаконичный костюм, 44-летняя актриса выглядела сногсшибательно.

больше по теме Королевна: Екатерина Климова покрасовалась с косой и в диадеме на голове Актриса Екатерина Климова показала видео из гримерки перед выходом на сцену.

Добавим, семейная комедия режиссера Карена Захарова и Армена Ананикяна выходит на экраны 28 апреля.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.