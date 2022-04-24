Как приготовить запеканку из картофеля и мясного фарша
Видео
Гречневые котлеты от Стеши
Видео

Выход в свет: впервые за долгое время Екатерина Климова появилась на публике

Актриса пришла на премьеру фильма.

Выход в свет: впервые за долгое время Екатерина Климова появилась на публике
Екатерина Климова. Фото: соцсети

Еще в конце февраля одна из самых красивых актрис современности – 44-летняя Екатерина Климова пропала из соцсетей.  Мама четырех детей активно вела личный блог, но решила взять паузу. Накануне звезда все же появилась на публике.

Екатерина Климова
Екатерина Климова. Фото: Борис Кудрявов/КП

Климова пришла на премьеру фильма «Артек. Большое путешествие», в котором она сыграла одну из ролей. Для выхода в свет Екатерина выбрала наряд в стиле casual – бежевые брюки и светлую блузку. Образ дополнили эффектные серьги и кольца из белого золота. Несмотря на достаточной лаконичный костюм, 44-летняя актриса выглядела сногсшибательно.

Добавим, семейная комедия режиссера Карена Захарова и Армена Ананикяна выходит на экраны 28 апреля.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Екатерина КлимоваЕкатерина Климова последние новостиклимова