В узком семейном кругу: Лепс показал, как прошла свадьба дочери

В семье Григория Лепса важное событие – его старшая дочь, 37-летняя Инга вышла замуж. Избранником звездной наследницы стал театральный актер и режиссер Михаил Плутахин. Влюбленные встречались два года и решили узаконить отношения в узком семейном кругу.

В своем телеграм-канале артист поделился фото из ЗАГСа. Инга была в белом кружевном платье и с букетом из латирусов. На церемонии присутствовали родные как жениха, так и невесты. В том числе – бывшая вторая жена Лепса Анна Шаплыкова и ее трое детей.

Добавим, для дочери Лепса этот брак стал первым. Примечательно, что новоиспеченные супруги родились в один день — 23 декабря, вот только избранник на шесть лет моложе. Михаил Плутахин окончил школу-студию МХАТ, Инга Лепс — Академию драматических искусств в Нью-Йорке.

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