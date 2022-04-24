Как приготовить запеканку из картофеля и мясного фарша
Видео
Гречневые котлеты от Стеши
Видео

В узком семейном кругу: Лепс показал, как прошла свадьба дочери

Инга вышла замуж за режиссера Михаила Плутахина.

В узком семейном кругу: Лепс показал, как прошла свадьба дочери
Григорий Лепс. Фото: Global Look Press

В семье Григория Лепса важное событие – его старшая дочь, 37-летняя Инга вышла замуж. Избранником звездной наследницы стал театральный актер и режиссер Михаил Плутахин. Влюбленные встречались два года и решили узаконить отношения в узком семейном кругу.

Свадьба Инги Лепс
Свадьба Инги Лепс. Фото: t.me/gvleps_official

В своем телеграм-канале артист поделился фото из ЗАГСа. Инга была в белом кружевном платье и с букетом из латирусов. На церемонии присутствовали родные как жениха, так и невесты. В том числе – бывшая вторая жена Лепса Анна Шаплыкова и ее трое детей.

Добавим, для дочери Лепса этот брак стал первым. Примечательно, что новоиспеченные супруги родились в один день — 23 декабря, вот только избранник на шесть лет моложе. Михаил Плутахин окончил школу-студию МХАТ, Инга Лепс — Академию драматических искусств в Нью-Йорке.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Григорий ЛепсГригорий Лепс последние новостиЛепс новости