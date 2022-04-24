Ляйсан Утяшева продемонстрировала модный образ с пышной юбкой и полупрозрачной блузкой

Среди последних публикаций личного микроблога телеведущей Ляйсан Утяшевой появилась фотография знаменитости в огромной юбке малинового цвета с бантом на поясе. Гимнастка дополнила изделие приталенной блузкой с полупрозрачным эффектом.

Жена Павла Воли позировала перед началом выступления в рамках концерта своего театра Bolero. Утяшева собрала волосы в низкий пучок. Знаменитость дополнила образ ярко-оранжевой сумкой на золотистой цепочке.

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Ляйсан показала, как зрительно удлинить ноги. При этом под длинной юбкой Утяшевой можно спрятать изъяны фигуры. А вот верх наряда гимнастки, наоборот, не скроет изгибы плеч и рук. Из-за прозрачности ткани надо быть острожнее с блузкой.

Напомним, ранее Ляйсан Утяшева позировала в гороховой юбке мидакси и на шпильке. Этим Ляйсан подтвердила отсутствие у себя беременности. В последнее время гимнастке приписывают скорое рождение третьего ребенка. Но сама Ляйсан опровергает такие слухи.

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Global Look Press

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