Редкие кадры: Кети Топурия запечатлела свою подросшую дочку и маму за домашним столом

Солистка группы группы «А’Студио» провела время с родными в загородном доме. К ней приехала даже мама Наталья Топурия.

Кети Топурия является популярной певицей. Уже больше 15 лет она выступает с группой «А’Студио». Артистка славится не только вокальными данными и множеством хитов, но и своим чувством стиля.

Несколько лет назад она похудела и стала носить наряды необычных фасонов. Примечательно, что певица обрела счастье и в личной жизни. Она растит дочку от первого брака Оливию. А нынешнему мужу Льву Деньгову звезда подарила сына Адама, которому уже год.

Примечательно, что Кети не так давно вернулась из отпуска. Несколько недель она с семьей провела в Дубае, где носила платья и юбки. А вот на днях артистка приехала в Москву.

23 апреля она поделилась кадрами из загородного дома. Певица покрасовалась в песочном свитере. Оказалось, что в гости к ней приехала мама Наталья, которая является инженером-химиком. Она вместе со своей внучкой красила яйца к Пасхе.

«Все яйца должны быть красными, вообще-то. Для справочки», — сказала мама Кети. «Для какой справочки?» — удивилась Оливия. «Для сведения», — пояснила Наталья.

Шестилетняя девочка удивилась. Она покрасила яйца в яркие цвета. По всей видимости, Пасху певица решила отпраздновать всей семьей. Поклонники восхитились кадрами. «Какая у вас молодая мама», «Как вы все похожи», «Оливия такая смышленая», «Очень красивая дочка», «Ого, я никогда не видела вашу маму», «Классная семья», — прокомментировали пост подписчики.

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