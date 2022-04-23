«Все думали по-настоящему»: Кристина Асмус раскрыла тайну съемок фильма «Хочу замуж»

Актриса так и не полетала на параплане.

Артистка Кристина Асмус призналась, как хотела полететь на параплане во время съемок «Хочу замуж». Но знаменитости так и не удалось.

Те, кто смотрел фильм, могут сказать, что видели полет Милоша Биковича и Кристины Асмус. Однако Асмус рассказала, что параплан был не настоящим.

«Полет на параплане! Так и не случился в моей жизни! Я так хотела полетать на съемках фильма «Хочу замуж», но продюсер категорически была против. Мало ли что. «Вот после съемок, пожалуйста», – сказала она. Т ак что летали мы с Милошем только в павильоне на тросах. А все думали по-настоящему. Вот она, магия кино. А сцену полета я озвучивала с очень охрипшим голосом», – отметила Кристина в личном микроблоге.

Напомним, ранее Кристина Асмус показала, как ее восьмилетняя дочь самостоятельно готовит пасту. Актриса принялась, что никогда в жизни не ела такое вкусное блюдо.

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