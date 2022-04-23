Облетела толпу на вертолете: Клава Кока в мини-юбке и ультрамодном бомбере «зажгла» в Шерегеше

Певица решила эффектно появиться на концерте. Она не только прилетела на вертолете, но и продемонстрировала фигуру в дерзком наряде.

Клава Кока — одна из молодых и успешных певиц. Примечательно, что за последние пять лет она смогла подписать контракт с крупным лейблом и стать популярно исполнительницей.

Она заработала целое состояние, поэтому купила квартиру в Москве и стала часто отдыхать на дорогих курортах. Недавно она выпустила новый трек с Soda Luv и предстала в клипе в образе Барби, надев латексное платье.

А вот 23 апреля Кока прилетала в Шерегеш, чтобы выступить на концерте. Она решила эффектно появиться перед публикой. Вместе с командой певица прилетела на вертолете.

Она предстала на горнолыжном курорте в атласной мини-юбке и бомбере с принтом шахматы. Клава решила сделать акцент на стройных ногах. Она поздоровалась с поклонниками, щеголяя вдоль сцены в своем женственном образе.

Многие были сражены тем, как выглядит Кока. Ее осыпали комплиментами. А ее появление произвело эффект «вау». Вокруг сцены была толпа людей.

«На вертолете к сцене я еще не подлетала. Ох, а что же вас ждет на моем сольном шоу в Москве 23 октября… Будете в шоке», — заявила она.

«Как классно», «Просто красотка», «Вот это образ», «Клава не перестает удивлять», «Бузова уже нервно стоит в сторонке», «Клава, ты прям поразила», «Ах, какие ножки», «Детка, ты супер», — прокомментировали пост подписчики.

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