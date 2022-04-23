«Все на виду»: Бузова в блузке с прозрачным декольте и юбке на шнуровке сразила публику

Ольга Бузова является известной телеведущей. В свое время она вела шоу «Дом-2» вместе с Ксенией Бородиной. Однако потом артистка покинула проект и теперь участвует в новых передачах и шоу.

Она даже стала вести кулинарный проект, а также «Звезды в Африке», которые стали очень успешными. Примечательно, что она теперь часто демонстрирует образы и не боится выглядеть броско.

Если в прошлом году Бузова набрала вес и ей это не нравилось, то теперь она уже похудела на несколько килограммов. Телеведущая делится кадрами, на которых танцует на пилоне. А вот 23 апреля она приехала на съемки шоу.

Артистка похвасталась новым провокационным образом. Ольга продефилировала в блузке-хомуте с прозрачным декольте и юбке с разрезами на шнуровке. Аутфит дополнили белые сапоги.

Артистка также сделала яркий макияж и два пучка круглой формы. Она устроила дефиле, демонстрируя всю красоту фигуру. Поклонники были впечатлены тем, в какой находится форме Бузова. Однако нашлись и те, кто ее подверг критике. «Красиво, ярко, интересно!», «Боже, что творит», «Все на виду», «Ну ты словно гейша», «Что-то странное», «Наряд слишком пикантный для тебя», «Откуда такие формы?» — прокомментировали пост подписчики.

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