«Если бы я не зарабатывала…»: Лолита Милявская объяснила, почему оставила свою дочь на бабушку

Исполнительница Лолита Милявская признательна своей матери за то, что та не оставила внучку и воспитала ее достойным человеком.

Пока Лолита зарабатывала на лечение своей дочери Евы. Ее мама следила за девочкой и заботилась о ее будущем.

«У моей мамы не было выхода. Меня воспитывали бабушки, но у моих родителей не было другого шанса. Не таскать же ребенка на гастроли, убивать желудок, мозг, лишать образования. Я считаю, что обязана бабушкам, дедушкам, и родителям спасибо», — рассказала Лолита.

Лолита поблагодарила маму за то, что не оставила их с Евой в трудную минуту.

«Моя мама вырастила хорошую девку. Мы победили многие болезни. Но если бы я не зарабатывала, то мы бы не победили», — добавила Лолита Милявская в беседе с Антоном Красовским в шоу «Антонимы».

Напомним, ранее Лолита Милявская рассказала о своей родине. Знаменитость отметила, что ей запретили въезжать на территорию Украины.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.