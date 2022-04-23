«Быть любимой тобой»: Меган Фокс и Machine Gun Kelly опровергли слухи о расставании

Актриса Меган Фокс подтвердила, что до сих пор счастлива в отношениях с возлюбленным и музыкантом Machine Gun Kelly.

На днях у исполнителя был день рождения и артистка опубликовала трогательное поздравление.

«Мир не представляет, какое у тебя нежное, красивое сердце. Какой ты щедрый и какой заботливый… Какой ты нелепо странный, и умный, и остроумный… Ты, безусловно, самый уникальный человек, которого я когда-либо встречала. И если бы я могла подарить мальчику, у которого есть все, что-то особенное на день рождения, я бы сняла пелену с их глаз, чтобы они могли видеть то, что вижу я. Ты такая великолепная душа. Для меня большая честь любить тебя и быть любимой тобой. С днем рождения, любовь всей моей жизни», — рассказала Меган в личном микроблоге.

Напомним, ранее Меган Фокс преобразилась для съемок в новом фильме. Знаменитость покрасила волосы в розовый.

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