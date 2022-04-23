«Мои пяточки любимые»: Наталья Фриске поделилась нежным фото с крохотной дочкой

Наталья Фриске является родственницей Жанны Фриске, которая была экс-солисткой группы «Блестящие» и построила успешную карьеру певицы, но умерла в 40 лет. Сестра звезды тоже была певицей, но совсем недолго.

Теперь она работает в салоне красоты и пытается заниматься своим бизнесом. Не так давно Наталья объявила о беременности. Она решила рожать, хотя с отцом ребенка рассталась.

В апреле Фриске родила дочку в одной из столичных клиник. Она первые дни скрывала ее имя, а потом призналась, что малышку зовут Луна. Дома родственница артистки обустроила все для наследницы и устроила для нее фотосессию.

Теперь бабушка и дедушка нянчат кроху, а вот сына Жанны Платона они давно не видели, так как мальчика растит папа Дмитрий Шепелев, а с ними он состоит в конфликте.

23 апреля Наталья поделилась новым фото дочки. Она запечатлела ее крохотную ножку. Пока лицо малышки новоиспеченная мама скрывает.

«Мои пяточки любимые», — написала она.

Поклонники пришли в восторг. Многие отметили, что Фриске хорошая мама. «Милота наипрекраснейшая», «Такая сладкая малышка», «Вы стали такой счастливой», «Какая маленькая куколка», «Какой комочек», «Ой, такая она сладкая», «Ох, потом эти пяточки натопчут повсюду», — прокомментировали пост подписчики.

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