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«Я умерила аппетиты»: Довлатова призналась, что зарабатывает больше мужа

Звезда замужем за подполковником полиции.

«Я умерила аппетиты»: Довлатова призналась, что зарабатывает больше мужа
Известная ведущая Алла Довлатова в шоу «Секрет на миллион». Фото: НТВ

Уже больше 10 лет Алла Довлатова замужем за подполковником полиции Алексеем Бородой. Пара воспитывает сына Павла и трех дочерей — Дарью, Александру и Марию. В популярном шоу НТВ «Секрет на миллион» ведущая призналась, что за финансовый вопрос в семье по большей степени отвечает она.

«Я зарабатываю больше мужа, да, но он все равно старается держать марку. В ресторане за меня постоянно платит, для него это табу», — признается звезда.

Довлатова также подчеркнула, что в браке с Алексеем старается сдерживать свои аппетиты, чтобы не ставить его в неловкое положение.

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