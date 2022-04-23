«Я умерила аппетиты»: Довлатова призналась, что зарабатывает больше мужа

Уже больше 10 лет Алла Довлатова замужем за подполковником полиции Алексеем Бородой. Пара воспитывает сына Павла и трех дочерей — Дарью, Александру и Марию. В популярном шоу НТВ «Секрет на миллион» ведущая призналась, что за финансовый вопрос в семье по большей степени отвечает она.

«Я зарабатываю больше мужа, да, но он все равно старается держать марку. В ресторане за меня постоянно платит, для него это табу», — признается звезда.

Довлатова также подчеркнула, что в браке с Алексеем старается сдерживать свои аппетиты, чтобы не ставить его в неловкое положение.

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