«Сходили в храм всей семьей»: Брухунова запечатлела сына Петросяна в клетчатом пальто и джинсах

Евгений Петросян с женой и наследником посетили храм, где освятили куличи и пасхальные яйца.

Евгений Петросян является одним их самых известных юмористов. Народный артист долгое время был в браке с Еленой Степаненко, но в 2018 году они развелись.

Примечательно, что вскоре он снова тайно женился. Его пятой женой стала помощница Татьяна Брухунова. Первое время они скрывали свой роман, но потом объявили, что у них растет сын. Малыша они назвали Ваганом.

Теперь Татьяна делится кадрами, на которых то демонстрирует свои образы, то рассказывает, какие театры посещает. Все чаще она радует поклонников кадрами с наследником. А вот 23 апреля они решили все вместе появиться на публике. Петросян с женой и сыном отправился в церковь, чтобы освятить куличи и яйца накануне Пасхи.

Брухунова запечатлела малыша, который был в пальто в клетку, шапке цвет апельсина и джинсах. Он держал в руках корзинку с куличами. А вот сама жена артиста была в пальто цвета шоколада и с шелковым платком на шее.

«Сходили в храм всей семьей. Освятили куличи. Самый теплый семейный праздник в году», — поделилась она.

Поклонники восхитились дружной семьей. Многие восхитились тем, как выглядит малыш Ваган. «Какой серьезный малыш!», «Какой серьезный малыш!», «Как это мило», «Классные такие», «Мальчик просто красавец», «Нет ничего прекраснее», «Он так смотрит на все», «С этой корзинкой малыш словно из сказки», «Как приятно видеть такие семьи», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!