Счастливый на пляже: Миддлтон и принц Уильям поделились редкими фото с принцем Луи

Кейт Миддлтон уже давно счастлива в браке с принцем Уильямом. Супруги исполняют свои обязанности, часто посещают светские рауты и встречают гостей во дворце. В последнее время королева Елизавета II часто дает им поручения.

На пасхальной службе в храме ее не было, а вот герцог и герцогиня Кэмбриджские пришли со старшими детьми: восьмилетним принцем Джорджом и шестилетней Шарлоттой.

Лишь младшего сына Луи публика давно не видела. В отличие от брата с сестрой он еще не ездил с родителями ни в один тур. Обычно такой привелегии удостаиваются все королевские дети.

А вот 23 апреля мальчик отметил день рождения. В честь этого события в официальном аккаунте Миддлтон и принца Уильяма в соцсетях появились свежие фото с именинником. Он в шортах и джемпере бегал по пляжу с мячиком. Мальчик оказался шатеном.

«Спасибо всех, кто поздравил принца Луи с четырехлетием», — гласит подпись к фото.

Многие поразились тому, как подрос наследник принца Уильяма. Многие отметили, что он похож на свою бабушку принцессу Диану. «Как он вырос», «Чудесный мальчик», «Принц Луи уже такой большой», «Как он похож на бабушку, но так и что-то есть от дедушки», «Хорошенький», «Замечательный пацан», «Он с сестрой на одно лицо», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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