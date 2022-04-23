«Зачем обижаться на больных людей»: в чем хейтеры обвиняют Аллу Довлатову

Ведущей часто пишут про одно и то же.

Известная ведущая Алла Довлатова стала новой гостьей популярного шоу НТВ «Секрет на миллион». В интервью Лере Кудрявцевой звезда рассказала — что чаще всего пишут ей хейтеры.

«О, это про губы! Надула губы! Уберите губы! Оторвите руки тому косметологу, кто это сделал. Признаюсь, я сначала расстраивалась, но потом поняла — зачем обижаться на больных людей?» — рассказала она.

Довлатова официально заявила, что никаких вмешательств на эту тему в своей жизни не делала. Телеведущая призналась, что губы у нее начали увеличиваться во время второй беременности.

«Мне тогда было 29 лет. Чувствую, губы большие стали. Я списала это на отечность, что часто бывает во время беременности. Потом я родила, похудела, но губы остались», — отметила Довлатова.

Специально для шоу Довлатова сделала УЗИ губ, которое подтвердило, что никаких веществ в них не обнаружено.

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