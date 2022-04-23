Нежная невеста: дочка Григория Лепса сыграла свадьбу с режиссером

Григорий Лепс является одним из самых популярных артистов в стране. Он регулярно дает концерты и путешествует с детьми. Однако в 2021 году певец развелся с женой Анной Шаплыковой после 20 лет брака. У них есть дети: Ева, Николь, Иван.

А от первого брака у него есть взрослая дочка Инга. С ней Григорий поддерживает теплые отношения. А 23 апреля в звездной семье произошло радостное событие.

Старшая дочка Лепса сыграла свадьбу. 37-летняя невеста долго шла к этому шагу. Большую часть времени она посвящала учебе, а потом карьере. Она мечтала о большой сцене. А теперь ее сердце завоевал режиссера Михаил Плутахин.

Они познакомились на съемках и между ними вспыхнули чувства. Инга вскоре познакомила избранника с папой и другими членами семьи. Она признавалась, что ее выбор родители одобрили.

Свадьбу влюбленные устроили скромную в кругу родных. Невеста блистала в нежном струящемся платье с кружевом и гипюром. Волосы она закрутила в легкие волны. На фото Инга держала букет бело-сиреневых цветов. А жених был в рубашке и костюме. Поклонники стали поздравлять молодоженов.

«Счастья и долгих лет в любви», «Поздравляю! Какая утонченная невеста… И букет», «Счастья огромного», «Инга, поздравляю тебя, дорогая! Будьте счастливы», «Какие красивые», «Это чудесно», «Без пафоса», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

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