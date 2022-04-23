Алена Водонаева назвала баснословную сумму, которую она платит в месяц за коммуналку

Для многих это месячная зарплата.

Бывшая звезда «Дома-2» Алена Водонаева, по всей видимости, неплохо зарабатывает, раз тратит баснословные суммы в месяц за коммунальные услуги.

«В месяц у меня уходит 50 тысяч рублей», — заявила знаменитость в эфире шоу «Муз-ТВ» «Богато жить не запретишь: тайны звездных особняков».

Телеведущая неоднократно подчеркивала, что для нее важно финансовое положение мужчины. Алена не готова встречаться с теми, кто зарабатывает меньше ее. Также звезда предъявляет высокие требования и к интеллектуальному уровню партнера.

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