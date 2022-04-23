Гнездо с яйцами, куличи разных видов: Рудковская запечатлела младшего сына за праздничным столом

Яна Рудковская является известным музыкальным продюсером. Она уже давно работает с Димой Биланом и другими певцами. Примечательно, что светская львица привыкла жить на широкую ногу. У нее большая коллекция брендовых вещей.

Также в своем особняке с мужем Евгением Плющенко она все обустраивает с декораторами и тщательно выбирает предметы искусства. Звезда не раз бывала на модных показах и светских ужинах.

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А вот 23 апреля Яна начала готовить к Пасхе. Она снова обратилась к декораторам. С утра блондинка запечатлела младшего сына Арсения в полосатой пижамке. Он с интересом рассматривал праздничный стол. А вот Александра Плющенко она не показала.

На этот раз ей привезли несколько куличей, шоколадные яйца, фигурку в виде курочки и целое декоративное гнездо с пасхальными яйцами. Малыш с интересом все трогал и рассматривал.

«Готовимся к светлому празднику святой Пасхи. Украшаем дом, красим яйца и выбираем куличи», — похвасталась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит сервировка и сладости. «Какие красивые декорации», «Арсюша, такой милый растет не по годам, а по часам», «Ой, ты господи боже мой! Ну какая же милота!», «Очаровательные пасхальные яйца, очень красивые», «Не зная значения этих слов и в чем смысл праздника», «Очень красиво, глаз не оторвать, все сделано со вкусом, вы молодец. Люблю смотреть на все красивое», — прокомментировали пост подписчики.

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