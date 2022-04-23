«Более экстравертные»: Кончаловский признался, что ему нравится работать с итальянскими актерами

Как отметил режиссер, у них есть так необходимая наглость и гибкость.

Режиссер Андрей Кончаловский, который поставил на сцене театра Моссовета постановку «Укрощение строптивой», признался, что ему для роли нужен был актер, который сможет соединить в себе одновременно наглость и гибкость.

По словам режиссера, Алексей Розин, который сыграл в постановке Петруччо, обладает как раз этими необходимыми качествами сполна, сообщает МК.ru.

«Потому что итальянцы сами по себе очень экстравертные. С русскими артистами сложнее: они не привыкли кривляться. Алексей играет очень много реалистичных ролей. Мы же его попытались переломить». Андрей Кончаловский

Напомним, что в постановке Андрея Кончаловского задействована также его жена Юлия Высоцкая. Он часто приглашает ее в свои работы, что уже не для кого не секрет.

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