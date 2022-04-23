«Мужчина не готов к семье»: Мария Погребняк осудила Алишера Моргенштерна

Модель Мария Погребняк не стала молчать после заявления Моргенштерна о причинах расставания с Диларой.

Артист отметил, что для него измены – это норма жизни. Он может любить по-настоящему только одну женщину. Но при этом знаменитость не может укратить свое желание близости с другими женщинами. И это не устраивало Дилару.

«Дикое признание Моргенштерна о причинах развода с Диларой. Говорит, что у них разные взгляды на любовь и семью», – отметила Мария.

«Я считаю, что если мужчина не готов к семье, не готов укротить свои пороки, то жениться не стоит. Не надо делать из своей женщины посмешище. Если человек любит, то не сможет сделать больно другому ни морально, ни физически, а измена – это моральная боль для любой девушки. Унижение перед другими людьми», – рассказала модель в личном микроблоге.

Жена Павла Погребняка считает, что из-за измен родителей страдают и дети.

«Надо осознавать, что друзья ваших детей и их родители любят копаться в чужом белье и распространять слухи, они не упустят момент рассказать в каком состоянии и с кем они видели вашего отца! Это все может травмировать психику вашему ребенку», – добавила Погребняк.

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