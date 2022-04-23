«Чем ты круче, тем доступнее и понятнее у тебя требования»: Бузова рассказала о своем райдере

Певица и телеведущая Ольга Бузова в «Телеграм» познакомила пользователей и многочисленных поклонников со своим достаточно скромным райдером.
«Чем ты круче, тем у тебя доступнее и понятнее требования. Мне необходимо, чтобы у меня был туалет. Отдельная гримерка, которая закрывается. Естественно, отпариватель. Естественно, большое зеркало, куда я буду смотреться. Гримерное зеркало».
Как отметила Бузова, на столе должна присутствовать вода, а также чай, сахар, мед, колбаска. «Влажное полотенце, салфетки, фрукты. И я прошу только то, что мне необходимо для работы. Сегодня длинный съемочный день. Ничего сверхъестественного. Не прошу привезти мне из ресторана оливье с курочкой. Такое я никогда не заказываю», — заявила Ольга Бузова.
Напомним, что Ольга Бузова – популярная певица и телеведущая. В этом году ей исполнилось 36 лет.
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