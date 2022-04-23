Принц Гарри задержался на несколько дней в Гааге, чтобы погулять по пабам без жены

Внук королевы Елизаветы II – принц Гарри – отправился развлекаться с друзьями, пока его не видит жена. Местом встречи герцога Сассекского и его приятелей стал паб.

Гарри заглянул в ирландский паб O’Casey’s. Владелец паба Джон Гулай отметил, что принц вел себя так, как подобает королевской особе. Он не шумел и отказался от крепких алкогольных напитков. Герцог ограничился только одной пинтой пива.

«Он был здесь около трех часов, но выпил только одну пинту. Он сказал, что у него впереди напряженный рабочий день», — передали слова владельца паба peopletalk.com.

Напомним, ранее Принц Гарри и Меган Маркл оказались почти на последней строчке в списке самых лучших родственников королевы Великобритании. Популярность звездной четы падает среди резидентов Англии.

Жители королевства не хотят, что Меган Маркл и Гарри приезжали на праздники в честь правления бабушки принца летом этого года.

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