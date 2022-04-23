«Образ комической старухи»: Морозов рассказал, как Петросян придумал ему новую роль после похудения

По словам шоумена, он верит, что с ушедшими килограммами его обаяние никуда не растворилось.

Шоумен Александр Морозов заявил, что юморист и его давний товарищ Евгений Петросян придумал ему образ в своем шоу после того, как он похудел на 70 килограммов.

«После того, как похудел, Евгений Ваганович сказал мне: «Ты потерял свой образ. Надо что-то делать». Недавно были съемки «Петросян шоу» и на репетиции он мне говорит: «Я придумал. У тебя будет образ комической старухи». Александр Морозов

Как отметил Александр Морозов, сейчас он играет «других теток». Они, как заверил комик, совершенно не хуже тех, что он играл раньше. Морозов верит, что с его ушедшими килограммами обаяние не растворилось, а просто приобрело иную форму, сообщает «АиФ».

Напомним, что Александр Морозов прославился благодаря программам «Кривое зеркало» и «Петросян шоу». В прошлом году ему исполнилось 48 лет.

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