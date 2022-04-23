«Образ комической старухи»: Морозов рассказал, как Петросян придумал ему новую роль после похудения

Шоумен Александр Морозов заявил, что юморист и его давний товарищ Евгений Петросян придумал ему образ в своем шоу после того, как он похудел на 70 килограммов.
«После того, как похудел, Евгений Ваганович сказал мне: «Ты потерял свой образ. Надо что-то делать». Недавно были съемки «Петросян шоу» и на репетиции он мне говорит: «Я придумал. У тебя будет образ комической старухи».
Как отметил Александр Морозов, сейчас он играет «других теток». Они, как заверил комик, совершенно не хуже тех, что он играл раньше. Морозов верит, что с его ушедшими килограммами обаяние не растворилось, а просто приобрело иную форму, сообщает «АиФ».
Напомним, что Александр Морозов прославился благодаря программам «Кривое зеркало» и «Петросян шоу». В прошлом году ему исполнилось 48 лет.
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