«Может зайти куда угодно»: Джейкоб Элорди рассказал, что произойдет в третьем сезоне «Эйфории»

Съемки новых серий могут начаться уже этим летом.

Исполнитель роли ученика Нейта Джейкобса – Джейкоб Элорди – ответил на вопрос о будущем сезоне «Эйфории». Знаменитость раскрыл пару деталей новых серий фильма.

Элорди поведал, каким станет его герой. Нейт еще больше запутается в себе. Из-за своей злости герою трудно будет наслаждаться жизнью.

«Может быть, он находится на пределе своих возможностей. Он сталкивается со своим демоном или даже богом. Это последнее, что он может сделать», — рассказал актер про своего героя на недавнем мероприятии FYC в Музее киноакадемии в Лос-Анджелесе.

Элорди заявил, что зрителям стоит ждать новых неожиданных поворотов от режиссера сериала. Сообщили в people.com.

«Сэм Левинсон, режиссер сериала, такой непредсказуемый, но я рад, что все может зайти куда угодно. Я доверяю Сэму, он немного сумасшедший гений. Куда бы он не пошел — я с радостью за ним», — добавил актер.

Напомним, ранее звезда «Эйфории» Зендея рассказала, почему третий год подряд не появляется на вечеринке Met Gala.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.