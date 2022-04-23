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«Мы с Максом размывали границы между странами творчеством»: Бадоев – об отношениях с Барских

По словам клипмейкера, раньше он всегда выступал за дружбу народов.

«Мы с Максом размывали границы между странами творчеством»: Бадоев – об отношениях с Барских
Алан Бадоев. Фото: Global Look Press

Популярный украинский клипмейкер Алан Бадоев в одном из своих интервью признавался, что всегда был дружелюбно настроен к российским звездам шоу-бизнеса.

Макс Барских
Макс Барских. Фото: Global Look Press

«Я один из тех людей, который делал все, чтобы размыть границы между Украиной и Россией. Это было бессознательно. Мы с Максом размывали границы между странами нашим творчеством».

Алан Бадоев

По словам Алана Бадоева, он тот человек, который всегда готов продемонстрировать дружбу народов. Как заметил клипмейкер, он готов  помочь талантливому человеку создать «общую творческую подушку».

Напомним, что Алан Бадоев в ближайшее время вряд ли появится в России. Он негативно высказывался о нашей стране. Заметим, что именно Бадоева народная молва приписывает в любовники Макса Барских.

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