«Свое предназначение»: принц Гарри рассказал, чему обязательно научит своих детей

Принц Гарри и Меган Маркл воспитывают двоих детей. Сын Арчи у пары родился в Великобритании, в этом году ему исполнится три годика, а дочь Лилибет – уже в США. В начале июня она отметит свой первый день рождения.

Во время визита в Лондон и Гаагу, где прошли международные игры для военных, принц признался, что обязательно объяснит своим детям, как найти предназначение.

«Я благодарен тому, что десять лет носил военную форму. Тогда я научился служить другим, тем самым нашел свое предназначение. Тогда я понял, что работа должна приносить удовлетворение и вознаграждение одновременно», — цитирует Гарри Daily Mail.

Напомним, перед поездкой в Нидерланды принц Гарри и Меган Маркл посетили Елизавету II. По данным британских СМИ, они провели время за чашкой чая и мило поговорили.

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