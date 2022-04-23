В Екатеринбурге к Максу Барских готовят коллективный иск из-за отмены концерта

Нынешней весной украинский музыкант заявил, что в России не появится.

Жители Екатеринбурга готовят коллективный иск к украинскому музыканту Максу Барских из-за отмены его концерта в столице Среднего Урала.

Изначально мероприятие должно было состояться еще в 2020 году. Однако из-за пандемии его несколько раз переносили. В апреле этого года Макс Барских должен был отыграть концерт. Однако он не так давно заявил, что больше в Россию в ближайшие годы не приедет. Его представители отказались вернуть уральцам деньги за несостоявшееся выступление.

В ответ на это местный Роспотребнадзор предложил жителям Екатеринбурга подать коллективный иск к организаторам концерта. Документы от зрителей ждут до 20 мая 2022 года, сообщает свердловское управление Роспотребнадзора.

Напомним, что Макс Барских за последнее время несколько раз негативно высказывался о России и россиянах. Въезд в нашу страну ему крайне нежелателен.

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