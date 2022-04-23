Непривычный макияж: Елизавета II с яркой помадой на губах отправилась на прогулку

Елизавете II исполнилось 96 лет. Свой день рождения она отмечала 21 апреля в кругу семьи и подальше от суеты. Накануне личного праздника Ее Величество решила уехать из Виндзорского замка в Сандрингем, что в 110 милях к северу от Лондона.

В день рождения королева отправилась на прогулку, сделав при этом яркий, совсем не присущий ей, макияж с розовой губной помадой. Королева расположилась на пассажирском сидении внедорожника и, судя по снимкам, была в хорошем расположении духа. Об этом пишет People.

Напомним, буквально на прошлой неделе бабушку навестил принц Гарри и Меган Маркл, которые прибыли в Лондон вместе впервые за два последних года. В свежем своем интервью герцог также отметил, что королева отлично себя чувствует, бодра и как всегда шутит.

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