«Крупнее в этот раз»: новая жена Павла Мамаева пожаловалась на трудную беременность

У Надежды Санько будут уже вторые роды в жизни.

Новая возлюбленная Павла Мамаева – Надежда Санько – призналась, что ее вторая беременеть протекает непросто.

У знаменитости вначале был токсикоз, а теперь Санько сильно нервничает.

«О, нет! Эта беременность очень непростая. Во-первых, у меня был такой страшный токсикоз первые три месяца, я просто погибала! Меня тошнило даже от мысли о еде, от воды, от всего на свете! Когда это закончилось я была самой счастливой. Во-вторых, я крупнее в этот раз. У меня уже сейчас такой живот, про ноги вообще молчу. Про мерзость, сплетни, внедрение в личную жизнь и клевету тоже, хотя представьте, насколько все это неприятно, особенно когда растет новая жизнь», – заявила Надежда.

«Ничего не беспокоит, хотя я называю себя китом, которого выбросило на берег. Ленивая и тяжелая», – добавила Санько в личном микроблоге.

Напомним, ранее Надежда Санько осталась в ужасе, узнав об алиментах для сына ее нового мужа. Экс-возлюбленная Павла Мамаева просит для ребенка деньги у бывшего мужа.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.