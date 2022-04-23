«Вряд ли кто-то захочет организовать»: промоутер оценил перспективы Ротару выступить в России

Такое мероприятие, скорее всего, будет иметь негативный резонанс.

Концертный промоутер на правах анонимности оценил шансы украинской певицы Софи Ротару в будущем выступить в России. По его мнению, вряд ли такое мероприятие кто-то рискнет организовать.

«Такое мероприятие, скорее всего, будет иметь очень негативный резонанс. Частный концерт звезды такого масштаба может себе позволить только очень богатый заказчик, но все они не будут сейчас брать на себя такой риск». Концертный промоутер

В то же время промоутер заметил, что российские заказчики концертов звезд есть не только на территории нашей страны. К примеру, в ОАЭ или Турции вполне могут организовать концерты украинских звезд, на которых будут присутствовать богатые россияне, сообщает МК.ru.

Напомним, что недавно в Сети появился список из украинских звезд, которым якобы на протяжении пятидесяти лет нельзя выступать в России. Позже стало известно, что это самый обыкновенный фейк.

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