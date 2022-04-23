Молод и хорош собой: 64-летний Салтыков изменился до неузнаваемости

Прохор Шаляпин – большой поклонник разных телешоу, в которых зачастую принимает участие как главный герой или гость. На этот раз он побывал в студии у Леры Кудрявцевой, где встретился с Натальей Гулькиной и Виктором Салтыковым. Кадрами артист поделился в своем телеграм-канале.

«С моими дорогими и легендарными», — написал Шаляпин.

Внимание фолловеров привлекла внешность Салтыкова. Исполнитель хита «Белая ночь» будущей осенью отметит свое 65-лете и, кажется, что он нашел таблетку от старости.

«Пластика или фотошоп?» — задались вопросом в комментариях пользователи Сети.

Напомним, что творческий путь Виктор Салтыков начинал в составе коллективов «Форум» и «Электроклуб». Сольной карьерой он занимается с начала 90-х.

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