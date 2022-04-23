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«Она стала незримо с нами»: ведущий «Маски» Макаров назвал самого популярного участника шоу

Как отметил шоумен, этого человека ищут во всех масках.

«Она стала незримо с нами»: ведущий «Маски» Макаров назвал самого популярного участника шоу
Вячеслав Макаров. Фото: кадр из шоу "МузLOFT"

Ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров в беседе со Стасом Ярушиным назвал самого популярного виртуального участника известного шоу «Маска».

Анита Цой
Анита Цой. Фото: Global Look Press

«Есть человек, которого действительно достали. Уже два сезона и все новогодние выпуски ищут ее во всех масках. Это Анита Цой. Я тебе клянусь. Она настолько стала незримо с нами, потому что Филипп Киркоров периодически видит ее во всех масках в каждом сезоне. Он говорит периодически: «Здесь сто процентов Анита Цой. Если я не прав, то мы все идем в ЦУМ».

Вячеслав Макаров

Как отметил Макаров, кого действительно достали так это Цой. «Она полноценный участник шоу «Маска», потому что чаще, чем Аниту Цой никого не упоминают в нашем шоу», — заявил Вячеслав Макаров.

Напомним, что шоу «Маска» — один из самых популярных проектов на российском телевидении. Шоу идет с успехом уже несколько лет на канале НТВ.

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Анита ЦойВячеслав МакаровСтас ЯрушинФилипп КиркоровШоу "Маска"