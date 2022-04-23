Адель уволила команду после того, как не стала выступать в Лас-Вегасе

За день до проведения концерта в Лас-Вегасе исполнительница Адель отменила выступление. А после знаменитость распустила свою команду.

Несмотря на то, что ранее причиной отмены концерта называли угрозу распространения коронавируса, поклонники выдвинули другую версию. Они считают, что у Адель случилась ссора с ее помощниками по организации концертов.

Так как сразу после скандала певица уволила дизайнера Эсмеральду Девлин. У них были разные взгляды на организацию постановки. Потом Адель заменила ее на Кима Гэвина – художественного руководителя поп-группы Take That.

Теперь Адель планирует создавать абсолютно новое шоу. Серия концертов певицы в Лас-Вегасе все же начнется, но уже в конце июля или начале августа. Об этом сообщили в telegrath.co.uk.

Напомним, ранее Адель не получила ни одной номинации на «Грэмми» в 2022 году. Исполнительница после долгого перерыва выпустила новый альбом. Но музыкальные композиции не стали хитами и не принесли ее автору награды.

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