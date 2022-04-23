«Спектакли продолжаются»: оскандалившийся Домогаров вернулся в театр имени Моссовета

С тех пор как Александр Домогаров обвинил режиссера Евгения Марчелли в развале театра имени Моссовета, прошло буквально пару месяцев. После этого в Сети муссировали слухи о том, что актер написл заявление об уходе и даже уехал из России на Кипр.

Накануне выяснилось, что в эти дни Домогаров готовится к спектаклю «Ричард III», в котором играет главную роль. Кроме того, ни о каком увольнении речи нет.

«От Александра Юрьевича никаких заявлений [на увольнение] не поступало. Он уходил в отпуск на некоторое время, сейчас вернулся. Спектакли с его участием продолжаются», — цитирует Марчелли NEWS.ru.

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