Как приготовить запеканку из картофеля и мясного фарша
Видео
Гречневые котлеты от Стеши
Видео

«Моя хата с краю»: Певцов объяснил, почему некоторые артисты отказываются поддерживать страну

Как отметил актер, часть из звезд крайне инфантильны.

«Моя хата с краю»: Певцов объяснил, почему некоторые артисты отказываются поддерживать страну
Дмитрий Певцов. Фото: Global Look Press

Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов объяснил, почему некоторые российские артисты отказываются открыто поддерживать родную страну в такой важный для всего мира момент.

Дмитрий Певцов
Дмитрий Певцов. Фото: Global Look Press

По его мнению, проблема кроется в их внутреннем, глубоком, независимом от ранга, званий и наград инфантилизме. Как добавил Певцов, артисты живут в своей среде, пользуются тем, что им дает государство, сообщает 360tv.ru.

«Они зарабатывают деньги, занимаются творчеством, мало замечают того, что происходит вокруг. И уж такие далекие горизонты мало кого интересуют. Тот же Донецк и Луганск. Я с этим столкнулся откровенно и очевидно. Прежде всего, это позиция «моя хата с краю».

Дмитрий Певцов

Напомним, что Дмитрий Певцов уже не раз открыто поддерживал действия своей страны на Украине. При этом он негативно отзывался о тех, кто в такой ответственный момент покинул родную страну.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

ГосдумаДмитрий ПевцовДонецкЛуганскУкраина