«Моя хата с краю»: Певцов объяснил, почему некоторые артисты отказываются поддерживать страну

Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов объяснил, почему некоторые российские артисты отказываются открыто поддерживать родную страну в такой важный для всего мира момент.

По его мнению, проблема кроется в их внутреннем, глубоком, независимом от ранга, званий и наград инфантилизме. Как добавил Певцов, артисты живут в своей среде, пользуются тем, что им дает государство, сообщает 360tv.ru.

«Они зарабатывают деньги, занимаются творчеством, мало замечают того, что происходит вокруг. И уж такие далекие горизонты мало кого интересуют. Тот же Донецк и Луганск. Я с этим столкнулся откровенно и очевидно. Прежде всего, это позиция «моя хата с краю». Дмитрий Певцов

Напомним, что Дмитрий Певцов уже не раз открыто поддерживал действия своей страны на Украине. При этом он негативно отзывался о тех, кто в такой ответственный момент покинул родную страну.

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