«Зима всех укротит»: в новом спектакле Кончаловского увидели намек на газовый кризис в Европе

Режиссер Андрей Кончаловский представил новый спектакль «Укрощение строптивой» из задуманной им ранее трилогии. Премьера с Юлией Высоцкой в главной роли прошла на сцене театра имени Моссовета.
Первые зрители заметили, что режиссер тонко обыграл намек на газовый кризис в Европе. Так, в одной из сцен герой спектакля произносит фразу: «Зима всех укротит: и мужчин, и женщин, и скотину». А учитывая стремление европейских стран отказаться от российского газа — намек более чем понятен.
Как пишет NEWS.ru, Кончаловский подтвердил, что «постановка осовремененная». При этом он отметил, что не хочет «никого разубеждать», и добавил, что «это искусство и если вы так чувствуете, значит, так оно и есть».
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