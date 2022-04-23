Принц Гарри и Меган Маркл потеряли популярность у жителей Великобритании

Младший внук королевы Елизаветы II – принц Гарри его возлюбленная Меган Маркл – больше не нравятся подданным Великобритании.

По итогам голосования резидентов королевства родственники Ее Величества занимают 11 и 14 строчки. А на последней, 15, оказался сын королевы – принц Эндрю. Наследник английского престола в прошлом запятнал себя историей с изнасилованием несовершеннолетней.

Принцу Гарри и Меган Маркл ниже падать некуда. По сравнению с принцем Эндрю пара не сделала ничего плохого. Однако их не любят на родине принца Гарри.

После скандального интервью у Опры Уинфри принц Гарри и Меган Маркл окончательно разорвали связь с королевской семьей. Внук королевы и его жена обвинили родственников в расизме и издевательствах над Меган Маркл.

Теперь жители Великобритании не хотят видеть пару на праздновании платинового юбилея королевы в июне этого года. Об этом заявили в express.co.uk.

Напомним, ранее Меган Маркл и принц Гарри навестили королеву. Пока брат Гарри с женой были на отдыхе в Альпах, пара прилетела в Великобританию.

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