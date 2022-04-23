Распахнула жакет: Каролина Севастьянова показала красивое декольте в ажурном корсете

Гимнастка нарядилась во все черное для выхода в свет.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова уже второй месяц живет в Москве. Девушка перебралась в родной город из Монако, где обосновалась несколько лет назад с бойфрендом. Чтобы не скучать вдали от моря, красотка старается развлекать себя разными встречами и выходами в свет.

Накануне Севастьянова встречалась с подругами в одном из столичных заведений. Для такого повода светская львица нарядилась в эффектный комплект, состоящий из ажурного корсета и мини-шортиков.

На плечи гимнастка накинула жакет, а когда позировала для памятного фото, то распахнула его, чтобы блеснуть красивым декольте.

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