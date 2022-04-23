«Галкина вот как-то недавно оскорбил»: Борисова назвала Кушанашвили сбитым летчиком

По словам телеведущей, она не собирается обижаться на коллегу.

Телеведущая Дана Борисова в беседе с Teleprogramma.pro заявила, что у нее никогда не было конфликтов с коллегой Отаром Кушанашвили, который вдруг начал нелестно о ней отзываться.

«Мы с ним у Андрея Малахова встречались пару раз на телевидении, были экспертами. Кто бы кого обвинял. Вот кто сбитый летчик – так это Кушанашвили. На его программы никто не подписывается». Дана Борисова

По словам Борисовой, Кушанашвили обращался к ней где-то полгода назад. «Просил прорекламировать и подписаться на его программу. Я не стала. Может, он из-за этого на меня обиделся. Не знаю почему. Мне не обидно что-то слышать от сбитого летчика. Он любит попиариться на звездах. Что-то заявит и все. Галкина вот он недавно как-то оскорбил», — заявила Дана Борисова.

Ранее Отар Кушанашвили в шоу «Алена, блин!» негативно высказался о Дане Борисовой. «Будущее такого персонажа, как Дана Борисова, которая никак не может упорядочить свою жизнь, безрадостное. Я не каркаю. Я вижу по ее манере говорить и вести программы, что ее ждет. Она забыта всеми», — отмечал, в частности, телеведущий.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.