Бомж-стайл: Алена Водонаева в ярком образе с меховыми тапочками позировала у мавзолея Ленина

Телеведущая вспомнила про день рождения великого вождя.

Среди последних фотографий личного микроблога участницы второго сезона «Звезд в Африке» Алены Водонаевой появился снимок на Красной пощади. Знаменитость в день рождения Владимира Ленина посетила его мавзолей.

Водонаева вспомнила о праздничной дате и пришла на прогулку по Красной площадки. Телеведущая подобрала яркий образ с трендовыми элементами.

Водонаева надела объемную куртку с диазйном, как в комиксах. Брюнетка дополнила верх костюмом из велюра цвета банана. Водонаева завершила образ полосатой сумкой Off-White, бирюзовыми носками и канареечными тапочками из меха.

Отметим, что обувь Алены является актуальной в этом сезоне. Об этом ранее заявляла телеведущая и модный эксперт Эвелина Хромченко.

Напомним, ранее Алена Водонаева показала свою моложавую маму. Знаменитость отправилась с родительницей в театр. До начала спектакля Алена и ее мама сделали памятное фото. После чего Водонаева похвасталась прекрасными генами.

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