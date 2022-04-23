«Украсили куличики с детьми»: Полина Диброва вместе с наследниками приготовилась к Пасхе

Жена телеведущего Дмитрия Диброва – Полина – разместила в личном микроблоге фотографию, на которой позировала с сыновьями в костюмах эльфов. Таким способом знаменитость показала, как ее семья готовится к Пасхе.

Диброва нарядила троих наследников в одинаковые костюмы зеленого цвета с красными манжетами. Мальчики помогали маме украшать куличи разными сладостями. Полина в белоснежной рубашке и серьгах-конго обнимала младших сыновей на фото перед праздником.

«Сегодня украсили куличики с детьми. Вкусное занятие», – подписала Диброва фото.

К слову, Полина Диброва разрешила мальчикам полакомиться конфетами и мармеладками. Пока те украшали сладостями большие сочные куличи. Сыновья Дибровых усердно покрывали главное праздничное блюдо любимыми драже и печеньем.

Напомним, ранее младшая сестра Ольги Бузовой тоже приготовилась к Пасхе. Анна Бузова показала, как самому сделать пасху из творога с карамельно-шоколадным вкусом. Знаменитости понадобилось около восьми часов, чтобы блюдо настоялось в холодильнике.

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