«Я за советскую власть, но в своем колхозе»: Роза Сябитова высказалась о патриотизме и государстве

По словам телеведущей, она никогда не пойдет против своей страны.

Телеведущая и популярная российская телесваха Роза Сябитова в беседе с Teleprogramma.pro заявила, что всегда живет по законам государства.

«Я за советскую власть, но в своем колхозе. Я — патриотка. Если налоги надо платить по закону – значит платим. Если надо делать прививки – делаем. Я никогда не иду против своего государства». Роза Сябитова

Как заметила Роза Сябитова, семья – это уже ее отдельное государство. «Здесь свои законы чести и достоинства. Я — прагматик. Не люблю говорить про астрологов и ясновидящих, но считаю, что каждый волен по-своему зарабатывать на хлеб. Я не против них. Я в «Давай поженимся» много лет назад говорила о брачных контрактах. Все сбылось», — заметила Роза Сябитова.

Ранее в шоу «Алена, блин!» телеведущий Отар Кушанашвили говорил, что в свое время Роза Сябитова говорила о важности брачных контрактов при заключении отношений между молодыми людьми. С годами эти высказывания телесвахи подтвердили ее правоту.

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