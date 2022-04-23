«Не скрываю — покоцана жизнью»: Сябитова ответила Кушанашвили на слова о своей «потрепанности»

Телеведущая Роза Сябитова в беседе с Teleprogramma.pro отреагировала на слова своего коллеги Отара Кушанашвили, который заявил, что телесваха – женщина, потрепанная жизнью.

«Я посмотрела его интервью. Хочу Отара поблагодарить. Мне очень приятна оценка моей женской сути, понимания, кто я есть. Меня раздражают различные комплименты не по делу. Особенно, когда человек не знает меня. Это просто бесит». Роза Сябитова

По словам Сябитовой, Кушанашвили был в беседе с Аленой Жигаловой очень искренен. «Ему программа со мной в этом же шоу больше всего понравилась. Мне это приятно слышать. Я была единственной героиней, которая, на его взгляд, интересна. Я не скрываю, что покоцана жизнью. Я не актриса и ничего не изображаю. Перехожу в ту часть, которая мне знакома и ее позиционирую. А какую форму подачи он выбрал? Я на это не обижаюсь», — отметила телесваха.

Напомним, что в шоу «Алена, блин!» Отар Кушанашвили назвал Розу Сябитову прагматиком до мозга костей. «Я знаю всю ее историю. Она говорит вещи, которые раздражают своей прагматичностью. Она — предмет для анекдотов», — говорил, в частности, Кушанашвили.

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