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«Моя»: Эйвазов показал изрядно похудевшую Нетребко с уставшими глазами

Оперная дива приступила к работе в Европе.

«Моя»: Эйвазов показал изрядно похудевшую Нетребко с уставшими глазами
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Фото: Global Look Press

Анна Нетребко вернулась на европейскую сцену после случившегося скандала. Накануне она вместе с мужем Юсифом Эйвазовым блистала в Монте-Карло в постановке «Манон Леско».

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Фото: соцсети

Снимками знаменитый артист поделился в своей соцсети.

«В этом мире нет ничего и никого сильнее твоего невероятного искусства. Поздравляю с блистательной премьерой, моя Анна Нетребко», — подписал кадры Эйвазов.

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Фото: соцсети

Судя по всему, скандальная ситуация отразилась на эмоциональном состоянии Нетребко. На фото она выглядит не только уставшей, хотя недавно была в продолжительном отпуске, но и изрядно похудевшей.

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