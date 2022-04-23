«Моя»: Эйвазов показал изрядно похудевшую Нетребко с уставшими глазами

Анна Нетребко вернулась на европейскую сцену после случившегося скандала. Накануне она вместе с мужем Юсифом Эйвазовым блистала в Монте-Карло в постановке «Манон Леско».
Снимками знаменитый артист поделился в своей соцсети.
«В этом мире нет ничего и никого сильнее твоего невероятного искусства. Поздравляю с блистательной премьерой, моя Анна Нетребко», — подписал кадры Эйвазов.
Судя по всему, скандальная ситуация отразилась на эмоциональном состоянии Нетребко. На фото она выглядит не только уставшей, хотя недавно была в продолжительном отпуске, но и изрядно похудевшей.
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